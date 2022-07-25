З України за добу виїхали майже 37 тисяч осіб: ситуація на кордоні — Finance.ua

З України за добу виїхали майже 37 тисяч осіб: ситуація на кордоні
За добу 24 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали майже 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнула кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас повернулись з-за кордону понад 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них — громадяни України.
За цей час на кордоні також було оформлено 57 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 год. 25 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
«Угринів» — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
«Шегині» — 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Словацька Республіка:
«Ужгород» — 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).
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