З України до Угорщини курсує 11 поїздів Укрзалізниці: маршрути та графіки відправлень — Finance.ua

З України до Угорщини курсує 11 поїздів Укрзалізниці: маршрути та графіки відправлень Сьогодні 07:35 — Фондовий ринок

З початку повномасштабної війни в Укрзалізниці активно працюють над розширенням мережі міжнародних рейсів. Отже, лише в одну із сусідніх країн курсує вже понад десяток поїздів.

Якщо говорити точніше, то на сьогодні налічується 11 поїздів Укрзалізниці, які сполучають нашу країну з Угорщиною. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Додамо, що з 11 грудня з Мукачева також почав курсувати щоденний потяг до словацького Кошице.

11 поїздів з України до Угорщини

№ 749/140 Київ — Будапешт (у складі безпересадкових вагонів Київ — Відень);

№ 31 Мукачеве — Будапешт. Цей поїзд курсує щодня, вирушаючи з Мукачева о 16:30, Чоп проїжджає о 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) — о 22:14/22:15, а прибуває на станцію Будапешт-Ньюгаті о 22:37;

№ 34/33 Будапешт — Мукачеве. Щоденний поїзд, що відправляється зі станції Будапешт-Ньюгаті о 07:23, зупинка Феріхегі (аеропорт) о 07:42/07:43, Чоп о 13:40/14:20, а прибуття до Мукачева о 15:30. Назад з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття в Будапешт-Ньюгат о 18:37;

№ 140 Відень — Захонь — Чоп та № 149 Чоп — Захонь — Відень. Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою в Захоні. Вирушає з Відня о 16:42, а прибуває до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Назад із Чопа він їде о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), із прибуттям до Відня о 11:21.

№ 6280/6281 Захонь — Чоп — Захонь. Щоденні відправлення із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, а назад із Чопа — о 05:29 та прибуття до Захоня о 04:47;

№ 6282/6283 Захонь — Чоп — Захонь. Курсує щодня і вирушає із Захоні о 06:34, прибуває до Чопа о 07:52, назад їде із Чопа о 08:22, а прибуває до Захоні о 07:40;

№ 6284 Дебрецен — Мукачеве. Курсує щодня через Ньїредьхазу, Кішварду та Чоп, а кінцева зупинка — Мукачеве;

№ 6285 Чоп — Захонь. Щоденний рейс з Чопа о 10:25, що прибуває до Захоні о 09:43;

№ 6286/6287 Захонь — Чоп — Захонь. Щоденне відправлення із Захоні о 14:24, прибуття до Чопа о 15:42.

№ 6288/6289 Захонь — Чоп — Захонь. Курсує поїзд щодня із Захоні о 18:37, а прибуває до Чопа о 19:55, назад їде із Чопа о 20:25, прибуття до Захоні о 19:43;

№ 6290/6291 Захонь — Чоп — Захонь. Відправлення із Захоні заплановано о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59. Назад з Чопа вирушає о 22:29 і прибуває до Захоні о 21:47 щодня.

Візьміть до уваги, що якщо забронювати та придбати квитки до Польщі можна онлайн, то квитки на поїзд до Угорщини чи Словаччини продаються лише у касах вокзалів, а також у деяких випадках у поїздах.

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