З українських портів вийшли ще 8 суден з зерном для Азії та Європи — Finance.ua
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З українських портів вийшли ще 8 суден з зерном для Азії та Європи

Казна та Політика
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З портів Одеської області сьогодні, 13 грудня, вийшли ще вісім суден з 238,6 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
Повідомляється, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 690 тисяч тонн української агропродукції.
Загалом з 1 серпня з одеських портів вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, нещодавно з порту «Одеса» вирушило судно с пшеницею для Сомалі.
Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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