З Українських портів вийшли 6 суден агропродукції для країн Азії та Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З Українських портів вийшли 6 суден агропродукції для країн Азії та Європи

Аграрний ринок
63
19 жовтня в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Про це повідомляє Мінінфраструктури України.
З Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська — ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту «Південний» — балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,9 млн тонн продовольства.
Місце для вашої реклами
Всього з українських портів вийшли 360 суден із агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.