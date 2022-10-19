З Українських портів вийшли 6 суден агропродукції для країн Азії та Європи — Finance.ua

З Українських портів вийшли 6 суден агропродукції для країн Азії та Європи
19 жовтня в рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.
Про це повідомляє Мінінфраструктури України.
З Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська — ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту «Південний» — балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,9 млн тонн продовольства.
Всього з українських портів вийшли 360 суден із агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
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