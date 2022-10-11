З українських морпортів вирушило ще 7 суден "зерновим коридором", – Мінінфраструктури — Finance.ua
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З українських морпортів вирушило ще 7 суден "зерновим коридором", – Мінінфраструктури

Казна та Політика
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З морських торгових портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» у вівторок, 11 жовтня, вирушило ще сім суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
«11 жовтня в рамках реалізації „Зернової ініціативи“ з портів „Одеса“, „Південний“ та „Чорноморськ“ вийшли 7 суден. На їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу. Також від причалів „Одеського“ та „Південного“ портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту „Чорноморська“ вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER», — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, 9 жовтня з портів Одеської області в рамках «зернового коридору» вийшли ще 13 суден з продовольством.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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