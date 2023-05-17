З українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках "зернової угоди" — Finance.ua

З українського порту сьогодні вийде останнє судно в рамках "зернової угоди"
З України сьогодні, 17 травня, вийде останнє судно в рамках «зернової угоди». З 18 травня росія погрожує заблокувати коридор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник ООН у коментарі виданню заявив, що 17 травня з українського порту вийде останнє судно з українським продовольством.
Що відомо про угоду
Останній раз Україна, Туреччина, ООН та росія продовжили дію зернової угоди у березні 2023 року. Україна заявила, що угода продовжена на 120 днів. При цьому росія стверджує, що погодилася на 60-денне продовження, тобто до 18 травня.
Натомість рф для продовження угоди висунула низку вимог, зокрема часткове зняття санкцій та відновлення власного експорту.
Минулого тижня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, росією, Туреччиною та ООН щодо продовження зернового коридору.
Посол України в Туреччині заявив, що Україна найближчими днями очікує на онлайн-переговори щодо продовження зернової угоди.
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