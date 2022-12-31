З ринку зникли смартфони з процесорами Huawei — Finance.ua

З ринку зникли смартфони з процесорами Huawei Сьогодні 04:13 — Технології&Авто

З ринку зникли смартфони з процесорами Huawei

Huawei виснажила запаси передових чіпів власної розробки для смартфонів через американські санкції, введені проти китайської компанії в період президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання The Register, посилаючись на дані аналітичної фірми Counterpoint Research.

Йдеться про процесори, розроблені підрозділом HiSilicon, які виходили на споживчий ринок під брендом Kirin. За даними Counterpoint Research, частка смартфонів із використанням цих чіпсетів на світовому ринку впала до 0%.

Зазначається, що HiSilicon був близьким до краху ще в третьому кварталі 2022 року. Аналітики вважали, що тоді на долю пристроїв з процесорами Kirin припадало 0,4%, що багато разів нижче за показник аналогічного періоду минулого року — 3%.

Ситуація, що склалася, не означає, що Huawei більше не може випускати смартфони — їй все ще доступні процесори американської фірми Qualcomm. Однак партнерство між компаніями обмежується санкціями — Huawei може використовувати чіпсети лише з 4G навіть у флагманських пристроях.

Portaltele За матеріалами:

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