З росії йде ще одна відома корпорація — Finance.ua

З росії йде ще одна відома корпорація Вчора 11:15 — Фондовий ринок

З росії йде ще одна відома корпорація

Американська корпорація «Yum! Brands», якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, йде з росії і продає свій бізнес.

Про це пише Bloomberg

Власник мережі ресторанів продає свій бізнес компанії Smart Service Ltd., якою управляє один з існуючих там франчайзі KFC.

Новий власник буде нести відповідальність за ребрендинг ресторанів відповідно до концепції, відмінної від Yum, і збереження співробітників, говориться в заяві компанії.

Yum заявила, що після угоди припинить свою корпоративну присутність в росії.

За даними російських ЗМІ від нового власника мережа може отримати назву «Rostic’s».

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, на території росії продовжують працювати 1169 міжнародних компаній.

38,4% компаній вже заявили про вихід з ринку, 40,2% залишаються, 17,1% вичікують і тільки 4,3% повністю вийшли.

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УНІАН За матеріалами:

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