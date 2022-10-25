З росії йде ще одна відома корпорація — Finance.ua

З росії йде ще одна відома корпорація
Американська корпорація «Yum! Brands», якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, йде з росії і продає свій бізнес.
Про це пише Bloomberg.
Власник мережі ресторанів продає свій бізнес компанії Smart Service Ltd., якою управляє один з існуючих там франчайзі KFC.
Новий власник буде нести відповідальність за ребрендинг ресторанів відповідно до концепції, відмінної від Yum, і збереження співробітників, говориться в заяві компанії.
Yum заявила, що після угоди припинить свою корпоративну присутність в росії.
За даними російських ЗМІ від нового власника мережа може отримати назву «Rostic’s».
Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, на території росії продовжують працювати 1169 міжнародних компаній.
38,4% компаній вже заявили про вихід з ринку, 40,2% залишаються, 17,1% вичікують і тільки 4,3% повністю вийшли.
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