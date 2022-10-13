З росії йде один із найбільших шведських девелоперів — Finance.ua

З росії йде один із найбільших шведських девелоперів Вчора 06:34 — Фондовий ринок

З росії йде один із найбільших шведських девелоперів

Шведська девелоперська компанія Bonava продає бізнес у росії, підписавши відповідні угоди. Угода має завершитися протягом найближчого часу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як розповіли представники забудовника, сума угоди складе 98 млн євро, закрити її планують протягом пів року. Відхід з російського ринку призведе до втрат девелопера у розмірі 27 млн євро.

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За словами головного виконавчого директора Bonava Пітера Валліна, таке рішення компанія ухвалила через агресивну зовнішню політику росії.

«Нам було важливо знайти рішення, що враховує безпеку наших співробітників та партнерів, і цей продаж враховував ці фактори», — розповів він.

Як відомо, Bonava — це одна з найбільших девелоперських компаній у Швеції. Забудовник ухвалив рішення про згортання бізнесу в росії ще в березні цього року, тоді як кремль вирішив розв’язати війну в Україні.

На частку продажів Bonava у 2021 році в росії припало 5% загальної виручки компанії за рік.

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