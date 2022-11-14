З похолоданням можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві, – ДТЕК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З похолоданням можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві, – ДТЕК

Енергетика
40
Обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на нинішньому рівні.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
«Якщо діятимуть ті мережеві обмеження, які є наразі і які призводять до обмежень електропостачання умовно по чотири години тричі на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію, може бути трохи довший», — сказав Сахарук.
При цьому він наголосив, що не готовий сказати, наскільки довшими можуть бути відключення, але хотів би звернути увагу на те, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.
«Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5-7 градусів зниження температури це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження буде більше, і дефіцит потужності зростатиме», — пояснив він.
Місце для вашої реклами
Водночас Сахарук зазначив, що потрібно буде шукати шляхи, щоб, з одного боку, не залишити споживачів без світла, а з іншого — не допустити аварій у мережі через перевантаження.
«Ми намагатимемося скоротити тривалість відключень, якщо системний оператор „Укренерго“ збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва», — зазначив при цьому топменеджер ДТЕК.
Він також додав, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих ударів російських загарбників протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних об’єктах у ніч на 11 листопада, Київ і область, а також низка інших областей мають обмеження пропускної спроможності мереж.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.