З початку війни українські аграрії експортували продукції на $20 мільярдів — Finance.ua

З початку війни українські аграрії експортували продукції на $20 мільярдів Сьогодні 18:39 — Аграрний ринок

У 2022 році українські аграрії експортували агропродукції на 20 млрд доларів, проте показники набагато нижчими, ніж були до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як завив міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський під час інформаційного марафону , це на 50% менше, ніж було у 2021 році.

«Орієнтовно це цифра не менше 20 млрд доларів, якщо ми говоримо про суму. Це те, що було експортовано протягом календарного року», — сказав він.

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозували, що у 2022 році українська експортна виручка від продукції агропромислового комплексу становитиме близько 23,3 млрд дол., що на 16% менше аналогічного показника 2021 року.

22 липня Україна і росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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