З початку війни Україна витратила з бюджету понад 1,4 трильйони — Железняк
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого до 15 жовтня, Україна витратила з бюджету 1,434 трлн грн.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Структура витрат
- 42,2% або 605 млрд — це зарплати. У тому числі військові зарплати 458,5 млрд грн;
- 21% або 301,4 млрд грн — соціальне забезпечення (виплата пенсій, допомог, стипендій);
- 13% або 190,2 млрд грн — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення;
- 6% або 86 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію гарантій медичного обслуговування населення;
- 5,7% або 81,6 млрд грн — обслуговування державного боргу;
- 5,6% або 79,7 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам.
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«Лише за 230 днів війни ми вже витратили більше, ніж планували за мирних часів витратити за весь рік», — написав Железняк.
Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що за січень-серпень 2022 року в середньому бюджети областей України впали на 12%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
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