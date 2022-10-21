З початку війни Україна витратила з бюджету понад 1,4 трильйони — Железняк Вчора 14:31 — Казна та Політика

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого до 15 жовтня, Україна витратила з бюджету 1,434 трлн грн.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Структура витрат

42,2% або 605 млрд — це зарплати. У тому числі військові зарплати 458,5 млрд грн;

21% або 301,4 млрд грн — соціальне забезпечення (виплата пенсій, допомог, стипендій);

13% або 190,2 млрд грн — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення;

6% або 86 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію гарантій медичного обслуговування населення;

5,7% або 81,6 млрд грн — обслуговування державного боргу;

5,6% або 79,7 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам.

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«Лише за 230 днів війни ми вже витратили більше, ніж планували за мирних часів витратити за весь рік», — написав Железняк.

Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що за січень-серпень 2022 року в середньому бюджети областей України впали на 12%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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