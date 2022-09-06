З початку війни рф отримала 160 млрд євро за енергоносії — Finance.ua
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З початку війни рф отримала 160 млрд євро за енергоносії

Енергетика
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З початку війни рф отримала 160 млрд євро за енергоносії
З початку війни рф отримала 160 млрд євро за енергоносії
Упродовж шести місяців війни проти України — від 24 лютого по 24 серпня — росія отримала щонайменше €158 мільярдів від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для рф.
Такі висновки оприлюднив у вівторок Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA), який базується у Фінляндії.
ЄС імпортував 54% від зазначеного обсягу, що становить приблизно €85 мільярдів. Наступними найбільшими покупцями визначені Китай (€34,9 млрд), Туреччина (€10,7 млрд), Індія (€6,6 млрд), Японія (€2,5 млрд), Єгипет (€2,3 млрд) і Південна Корея (2 млрд євро), а також інші країни.
При цьому, чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету рф за шість місяців війни, оцінюється приблизно в €43 мільярди. Як зазначається в доповіді, це «допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні».
Водночас зазначається, що через підвищення цін поточні доходи рф від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років — попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з росії на 18%. У дослідженні наголошується, що росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.
«Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами», — наголошується у звіті.
У цьому зв’язку підкреслюється, що Європейський Союз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення. «ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі», — зауважується в документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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