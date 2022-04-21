З початку війни на Львівщину перемістили 93 підприємства — Finance.ua
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З початку війни на Львівщину перемістили 93 підприємства

Вчора 09:17Фондовий ринок
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З початку війни з росією на Львівщину було переміщено 93 підприємства.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
«Загалом ми опрацювали вже більш як 400 заявок на релокацію. З 93 підприємств, які переїхали, роботу розпочали 38», — наведено слова начальника відділу інвестиційної політики ЛОВА Ореста Фільца в повідомленні.
За його даними, на Львівщину перемістили підприємства харчової, хімічної, меблевої, легкої промисловості та деревообробки. Як зазначив Фільц, серед цих підприємств — компанія з виготовлення натуральної кави Gemini Espresso, виробник матраців, м’яких та корпусних меблів MatrolLux.
Як повідомив Фільц, незабаром планують розпочати роботу ще два підприємства з машинобудівної галузі — ТОВ «УК «Вітропарки України» в складі групи компаній ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» та промислова компанія «Пожмашина», яка є єдиним виробником великої спеціалізованої протипожежної техніки в Україні.
За підрахунками Львівської ОВА, на переміщених підприємствах створять понад 2,5 тисячі робочих місць.
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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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