З початку війни на аукціонах продали землі на 90 млн грн — Finance.ua

З початку війни на аукціонах продали землі на 90 млн грн

Вчора 21:26 — Аграрний ринок

З початку війни на аукціонах продали землі на 90 млн грн

Понад 90 млн грн принесли організаторам земельні аукціони від початку війни.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Із моменту введення воєнного стану в системі «Prozorro.Продажі» відбулося 524 аукціони з оренди та продажу земельних ділянок. Усього станом на сьогодні в системі оголошено 4 993 аукціони з оренди та продажу землі. Ці лоти оцінюються в 1 млрд 429 млн грн.

Загальна площа земельних ділянок за ними — 27 276 га.

Аукціонів із оренди землі наразі в системі 3237 із загальною площею в близько 23 тис. га. Аукціонів із відчуження землі 1756, загальна площа такої землі становить майже 3400 га.

Зростання ціни на торгах становить у середньому 200%.

Серед найактивніших організаторів за оголошеною вартістю лотів залишаються Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Івано-Франківська області.

При цьому нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди сільсько-господарської землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель — операції з ними мають проводитись і далі у «Prozorro.Продажі».

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