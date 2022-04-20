З початку війни Фонд соцстрахування виплатив більше 2 мільярди гривень лікарняних — Finance.ua

З початку війни Фонд соцстрахування виплатив більше 2 мільярди гривень лікарняних

Вчора 08:27 — Казна та Політика

З початку війни Фонд соцстрахування виплатив більше 2 мільярди гривень лікарняних

Майже 2 млрд грн лікарняних було виплачено Фондом соціального страхування України (ФССУ) з початку війни.

Зазначається, що допомоги з тимчасової втрати працездатності за 55 днів війни отримали 498,8 тис. працівників з усіх куточків України, зокрема зон активних бойових дій.

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«Попри умови воєнного стану, руйнування окремих приміщень Фонду і технічні обмеження, його фахівці забезпечують роботу усіх відділень, де це можливо. Ми продовжуємо налагоджувати роботу і можливість фінансування відділень, які найбільше постраждали внаслідок війни. Зокрема, це окремі відділення у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській і Чернігівській областях», — йдеться у повідомленні.

У ФССУ пояснили, що працівники, чиї роботодавці зареєстровані у відділеннях, які зараз не мають можливості провести фінансування, можуть звернутись до будь-якого зручного відділення Фонду для отримання виплат напряму.

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