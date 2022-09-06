З початку війни бізнесу видали кредитів на 48 мільярдів — Finance.ua

З початку війни бізнесу видали кредитів на 48 мільярдів Вчора 09:46 — Кредит&Депозит

За минулий тиждень у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 151 пільговий кредит на загальну суму 968,22 млн грн, за період дії воєнного стану — уклали 11 890 кредитних договорів на загальну суму 48,14 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Загалом від старту програми суб’єкти підприємництва на 5 вересня отримали від уповноважених банків 46 712 кредитів на загальну суму 137,76 млрд грн, з яких 29 968 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 54,27 млрд грн.

«За період дії воєнного стану в Україні в рамках державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“ укладено 11 890 кредитних договорів на загальну суму 48,14 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 9 492 кредитні договори на суму 27,62 млрд грн)», — йдеться в повідомленні.

З них:

0,76 млрд грн — на інвестиційні цілі;

4,36 млрд грн — як антикризові кредити;

4,29 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,44 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

19,26 млн грн — на антивоєнні цілі.

Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, який координує всі аспекти діяльності Фонду.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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