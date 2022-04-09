З початку війни банківська система видала 2,3 мільярда кредитів – Шевченко — Finance.ua

З початку війни банківська система видала 2,3 мільярда кредитів – Шевченко

З початку війни банківська система видала 2,3 мільярда кредитів – Шевченко

Кредитний портфель банківської системи з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну не зменшився; за цей період видано 2,3 млрд грн кредитів.

Про це в інтерв’ю Економічній правді розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

«З початку війни банківська система видала 2,3 млрд грн кредитів. Тобто кредитний портфель банківської системи не зменшився. У планах банків стоїть зараз ще додаткове кредитування аграрної галузі на 40 млрд грн. Це плани банків — учасників програми. На 1 квітня це 12 банків. Пакети документів ще 17 банків на стадії підписання», — наголосив Шевченко.

За його словами, Нацбанк разом з урядом вже напрацьовують інструменти для збільшення банківського «апетиту» до кредитування. Ключова роль в процесі відновлення економіки буде відведена саме держбанкам, адже вони у нинішніх умовах продовжують ефективно працювати.

«Якщо виокремити приріст кредитних портфелів за часів повномасштабної війни саме державних банків, то вони станом на 1 квітня надали додатково кредитів на суму 12,8 млрд грн. Це 15% приросту кредитного портфеля за попередній рік, в якому державні банки продемонстрували рекордний приріст», — уточнив Шевченко.

Голова НБУ додав, що тільки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» державні банки з початку війни видали більше ніж 800 кредитів на загальну суму 1,2 млрд гривень.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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