З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на 1,5 мільярда доларів — Finance.ua
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З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на 1,5 мільярда доларів

Казна та Політика
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З початку 2022 року Україна виплатила по зовнішніх зобов’язаннях 1,5 млрд доларів.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
«Україна з початку року виплатила близько 1,5 млрд доларів зовнішнього боргу. До кінця року залишалося виплатити ще близько 1,5 млрд доларів. Тобто всього близько 3 млрд доларів. Проте війна затягується. Було б дивно виплачувати зовнішній борг і при цьому просити союзників і партнерів про грантову допомогу і пільгові кредити», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.
За матеріалами:
УНІАН
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