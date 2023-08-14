З початку року обмінники сплатили до бюджетів більше ніж 173 мільйони податків — Finance.ua

З початку року обмінники сплатили до бюджетів більше ніж 173 мільйони податків Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

З початку року обмінники сплатили до бюджетів більше ніж 173 мільйони податків

Станом на 1 серпня до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінники по 60 юридичних особах.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі

«По обмінникам. Сталі надходження до бюджету продовжують забезпечувати платники, що мають пункти обміну валют! За 7 місяців п.р. за пункти обміну валют до бюджетів усіх рівнів надійшло 173,7 млн грн», — зазначив Гетманцев.

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За його словами, на 1 серпня 2023 року до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінники по 60 юридичних особах.

«У порівнянні з початком року кількість пунктів обміну збільшилася на 13, хоча й відбулося незначне скорочення юридичних осіб (-4)», — уточнив нардеп.

Він нагадав, що «за весь 2021 рік вся галузь сплатила лише 21 млн грн податків».

Нагадаємо, за даними НБУ, населення України в липні поточного року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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