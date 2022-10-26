З початку року на соціальні виплати з держбюджету спрямовано майже 305 млрд гривень (інфографіка) — Finance.ua

З початку року на соціальні виплати з держбюджету спрямовано майже 305 млрд гривень (інфографіка) Вчора 16:32 — Казна та Політика

З початку року на соціальні виплати з держбюджету спрямовано майже 305 млрд гривень (інфографіка)

За період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні 34,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Соціальна підтримка людей не менш важлива ніж військова. Тому Міністерство фінансів, незважаючи на воєнний стан, докладає максимум зусиль для вчасної виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Очікуємо, що після нашої перемоги та з урахуванням можливостей державного бюджету ми зможемо посилити підтримку тим соціальним категоріям, які дійсно цього потребують», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Куди були спрямовані кошти:

46,8 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у вересні — 5,5 млрд грн;

35,8 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у вересні — 5,7 млрд грн;

25,4 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у вересні ‒ 1,5 млрд грн;

166 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у вересні ‒ 21,4 млрд грн;

30,9 млрд грн на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали на неї заявку.

Інфографіка: Мінфін

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