З початку року Фонд держмайна заробив 105 млн грн — Finance.ua
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З початку року Фонд держмайна заробив 105 млн грн

Казна та Політика
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З початку року Фонд держмайна заробив 105 млн грн
З початку року Фонд держмайна заробив 105 млн грн
За перші десять днів січня Фонд держмайна заробив від приватизації 105,38 млн грн. Це гроші від торгів, які відбулися ще в 2022 році.
Про це повідомляє ФДМУ.
В січні 2023 року ФДМУ планує 44 приватизаційні аукціони. На більшості з них (41) покупці зможуть купити нерухомість.
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До Топ-5 підприємств на продаж входять порт «Усть-Дунайськ» (стартова ціна 60 млн грн) і Сторонибабський спиртзавод (53 млн грн).
Крім того, Фонд пропонує придбати готель «Власта» у Львові (7 млн грн), а також нерухомість в м. Українка (18,4 млн грн) і смт Глеваха (4,8 млн грн) на Київщині.
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Стартова ціна всіх січневих активів — 158,57 млн грн. Однак за досвідом попередних аукціонів варто очікувати, що переможні ціни зростуть в декілька раз. В 2022 році в середньому в торгах брали участь п’ять інвесторів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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