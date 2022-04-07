З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії за енергоносії 35 млрд євро — Finance.ua
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З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії за енергоносії 35 млрд євро

Вчора 09:12Енергетика
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З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії за енергоносії 35 млрд євроЗ початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії за енергоносії 35 млрд євро
Після початку повномасштабного російського вторгнення до України Євросоюз заплатив москві за енергоносії 35 млрд євро.
Про це повідомляє DW.
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За словами верховного представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, з початку повномасштабної війни в Україні ЄС заплатив росії 35 млрд, в той час, як передав Києву озброєнь на 1 млрд євро.
«Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги. 1 млрд євро — це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 млрд євро. Порівняйте це з 1 млрд євро, які ми дали Україні у вигляді озброєнь», — сказав Боррель.
За матеріалами: Espreso.tv
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