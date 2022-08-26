З одеських портів вийшов ще один караван з продовольством — Finance.ua
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З одеських портів вийшов ще один караван з продовольством

Казна та Політика
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У п’ятницю, 26 серпня, з одеських портів вийшов ще один караван з українським продовольством.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
«Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушили ще чотири судна із зерновими вантажами», — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що ще п’ять суден були оглянуті і вирушили в Україну.
Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з «зерновою угодою», укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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