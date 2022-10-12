З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством у рамках "зернового коридору" — Finance.ua

З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством у рамках "зернового коридору" Вчора 20:20 — Казна та Політика

Сьогодні, 12 жовтня, з одеських портів вийшли ще дев’ять суден з 150 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури

Так, балкер KLC ERCIYES доставить 11,5 тисяч тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS — 13,4 тисяч тонн кукурудзи до Лівану, та танкер AGNES VICTORY — 42 тисяч тонн олії для Індії.

Від причалів Одеського порту також відправились балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.

З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту «Південний» — судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, 1 серпня, з українських портів вийшли 325 суден. Вони вивезли 7,2 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

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