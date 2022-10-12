З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством у рамках "зернового коридору" — Finance.ua
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З одеських портів вийшов черговий караван із продовольством у рамках "зернового коридору"

Казна та Політика
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Сьогодні, 12 жовтня, з одеських портів вийшли ще дев’ять суден з 150 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Так, балкер KLC ERCIYES доставить 11,5 тисяч тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS — 13,4 тисяч тонн кукурудзи до Лівану, та танкер AGNES VICTORY — 42 тисяч тонн олії для Індії.
Від причалів Одеського порту також відправились балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL.
З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту «Південний» — судна AGNES VICTORY, EGE BEY.
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Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, 1 серпня, з українських портів вийшли 325 суден. Вони вивезли 7,2 млн тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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