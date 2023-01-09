З нового року зростає інтерес до українських газових сховищ – Оператор ГТС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З нового року зростає інтерес до українських газових сховищ – Оператор ГТС

Енергетика
8
З нового року інтерес до української газотранспортної системи та підземних сховищ зростає, оскільки ціна газу на європейських хабах опустилася до довоєнного рівня.
Про це повідомляє ТОВ «Оператор ГТС України» у Фейсбуці.
«З нового року інтерес до українських потужностей зростає. <...> Європейські сховища заповнені на понад 80% та відновлюють сезон закачування», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що різниця між цінами на короткостроковому та довгостроковому ринку ще восени 2022 року підштовхнула європейців закачувати газ і в українські сховища.
«Заморозити» Європу не вдається: тепла погода, ретельна підготовка до зими та найважливіше — солідарність і диверсифікація з фокусом на енергетичну безпеку роблять свою справу", — додають в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.