З нового року зростає інтерес до українських газових сховищ – Оператор ГТС — Finance.ua

З нового року зростає інтерес до українських газових сховищ – Оператор ГТС Сьогодні 16:14 — Енергетика

З нового року інтерес до української газотранспортної системи та підземних сховищ зростає, оскільки ціна газу на європейських хабах опустилася до довоєнного рівня.

Про це повідомляє ТОВ «Оператор ГТС України» у Фейсбуці

«З нового року інтерес до українських потужностей зростає. <...> Європейські сховища заповнені на понад 80% та відновлюють сезон закачування», — йдеться у повідомленні.



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Зазначається, що різниця між цінами на короткостроковому та довгостроковому ринку ще восени 2022 року підштовхнула європейців закачувати газ і в українські сховища.

«Заморозити» Європу не вдається: тепла погода, ретельна підготовка до зими та найважливіше — солідарність і диверсифікація з фокусом на енергетичну безпеку роблять свою справу", — додають в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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