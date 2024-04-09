З Нью-Йорка до Лондона — за 90 хвилин: Hermeus готується підняти в повітря надшвидкісний БПЛА 09.04.2024, 02:34 — Технології&Авто

З Нью-Йорка до Лондона — за 90 хвилин: Hermeus готується підняти в повітря надшвидкісний БПЛА

Розробник гіперзвукових систем Hermeus представив свій новий високошвидкісний безпілотний літак із реактивним двигуном Quarterhorse Mk1. Це їхня друга повністю інтегрована машина за останній рік.

Як зазначають автори порталу Defence News, у той час, як Quarterhorse у своїх численних ітераціях долає сходинки на шляху до провідної мети компанії Hermeus щодо розробки гіперзвукових літальних апаратів, які можуть досягати швидкості 5 Махів або вище, для оборонних і комерційних клієнтів, Пентагон зацікавлений у використанні даних, отриманих на підставі випробувань цього літака для тестування власних авіаційних систем, повідомляє АрміяInform.

У поясненні від інженерів стартапу Hermeus, розміщеному на офіційній сторінці фірми, зазначається, що Quarterhorse Mk 1 — безпілотний літальний апарат з одним двигуном GE Aerospace J85. Безпілотник використовуватиметься для льотних випробувань на дозвукових швидкостях. Його основне завдання — продемонструвати високошвидкісний зліт та посадку, що є ключовою можливістю майбутніх гіперзвукових літаків.

Про тісну співпрацю з американським оборонним відомством свідчить і той факт, що прийдешні літні випробування планується провести на базі ВПС США «Едвардс». Безпілотник піддасться різним випробуванням своїх підсистем, наземної станції, операцій та людського чинника, щоб підготувати його до льотних випробувань.

Програма Quarterhorse, за словами її розробників, має унікальний підхід, згідно з яким кожен наступний побудований літак є складнішим, ніж попередній, і включає знання та досвід, здобуті під час створення попередніх прототипів. Це не тільки зводить до мінімуму програмний ризик для декількох транспортних засобів, а й пришвидшує доставку продуктів та послуг клієнтам Hermeus.

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«Найважливіший аспект нашого підходу до розробки гіперзвукового літака — це швидкість ітерацій: проєктування, будівництво та запуск літака менш ніж за рік, щороку», — заявив генеральний директор та співзасновник Hermeus Ей Джей Піпліка.

Крім демонстрації свого літака, Hermeus також розкрив подробиці про наступну версію Quarterhorse — Mk 2. Нова модель буде оснащена двигуном Pratt & Whitney F100 і, як очікується, досягне надзвукових швидкостей.

Компанія ухвалила стратегічне рішення перейти на потужніший двигун для свого Quarterhorse Mk 2, який допоможе прискорити розробку багатоцільового гіперзвукового літака Darkhorse для цілей оборони та національної безпеки. Це оновлення також дозволить компанії побудувати спеціально створений високошвидкісний безпілотник, який є унікальним продуктом на ринку.

У планах компанії також застосування вдосконаленого двигуна Chimera, який буде використовуватися в першому літаку Quarterhorse, що підніметься в повітря, і його ще більшому наступнику Darkhorse. Ця силова установка, що використовує турбореактивний двигун GE J85 як турбінний сердечник, дозволить літальним апаратам компанії не тільки досягати високих швидкостей, але й мати значну дальність польоту і вантажопідйомність.

Фіналізація цього проєкту має дати компанії Hermeus можливість створити два різні типи гіперзвукових літаків: Darkhorse — універсальний багатоцільовий безпілотник, призначений для оборонних цілей, і Halcyon — цивільний комерційний літак, здатний переправити пасажирів із Нью-Йорка до Лондона всього за 90 хвилин.

«Ми створюємо потенціал, який, безумовно, заповнить деякі прогалини, і я думаю, що наявність оперативного потенціалу раніше, ніж Darkhorse — на кілька років раніше — справді допоможе Пентагону», — заявив гендиректор Hermeus Ей Джей Піпліка в інтерв'ю Breaking Defense.

Своєю чергою експерти ІКК Defense Express зазначають, що потенціал гіперзвукових транспортних засобів, які можуть рухатися зі швидкістю у М 5 або швидше, викликає підвищений інтерес міністерства оборони США. Особливо на тлі активності росії та КНР у розробках гіперзвукових систем нападу.

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«Гіперзвукові апарати — ракети або літаки — рухаються настільки швидко і низько, що з огляду на кривизну Землі, противник побачить їх тоді, коли збити їх буде вже неможливо. Але панувати у гіперзвуковому просторі будуть ті, хто теорію переведе у площину конкретних чинних проєктів, які стануть насправді серійними зразками. І тут ВПС США хочуть бути першими», — констатують дослідники ринку оборонних технологій з Defense Express.

Поки що невідомо, чи буде Hermeus пропонувати Quarterhorse Mk2 для програми Пентагону Replicator, у межах якої протягом двох років буде створено тисячі безпілотних систем для американських ВПС. Але наразі компанія Hermeus не входить до числа перших п’яти підрядників, які беруть участь у ранніх стадіях проєкту спільного бойового літака для Повітряних сил США.

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