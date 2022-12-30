З лютого росіяни пошкодили в Україні понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів — Finance.ua

З лютого росіяни пошкодили в Україні понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

З лютого росіяни пошкодили в Україні понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів

З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів автошляхів та 340 штучних споруд.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

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«Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджені або зруйновано понад 25 тис. км автошляхів, з них 9 тис. км — це дороги державного значення, та 340 штучних споруд у 15 областях. Зараз у нас в пріоритеті відновлення мостів та важливих дорожніх шляхів, які необхідні для забезпечення населення та військових необхідними речами», — зазначив Івко.

Він наголосив, що дорожники працюють над відновленням доріг на звільнених територіях виключно в координації з військовими та ДСНС, які займаються розмінуваннями.

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Укрінформ За матеріалами:

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