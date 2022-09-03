З кінця лютого в Україні запрацювали 178 нових міжнародних пасажирських автоперевізників — Finance.ua
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З кінця лютого в Україні запрацювали 178 нових міжнародних пасажирських автоперевізників

Казна та Політика
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З кінця лютого в Україні запрацювали 178 нових міжнародних пасажирських автоперевізників
З кінця лютого в Україні запрацювали 178 нових міжнародних пасажирських автоперевізників
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запрацювали 178 нових міжнародних автоперевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.
«З початку повномасштабного вторгнення ринок пасажирських перевезень повністю змінився. Тільки з кінця лютого запрацювали 178 нових міжнародних перевізників. Ми розуміємо, що це зростання зумовлене масовим виїздом українців в сусідні країни Європи в пошуках прихистку», — повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
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У міністерстві зазначають, що тільки з травня по липень цього року загальна кількість проданих онлайн-квитків на автобусні перевезення сягнула 844,1 тис. штук. Це вдвічі більше, ніж за той же період минулого року. При цьому 85% від усіх електронних квитків на автобусні перевезення, придбаних із травня до липня цього року — це квитки на міжнародні рейси, і лише 15% — на внутрішні. Найбільш навантаженими напрямками руху за час війни стали Польща, Німеччина та Чехія.
За словами Найєма, з лютого міжнародні автобусні перевезення подорожчали на третину, а внутрішні — наполовину.
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«Окрім цього, в період воєнного стану не ставимо на паузу вирішення проблеми адаптації наших стандартів автобусних перевезень до європейських. Команда Міністерства інфраструктури працює з перевізниками над тим, щоб перевезення стали доступнішими і безпечнішими. Також вже маємо ухвалений профільним комітетом Верховної Ради до першого читання законопроєкт № 4560, який дасть можливість визначити особливості ліцензування автотранспорту відповідно до Регламенту ЄС», — заявив Найєм.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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