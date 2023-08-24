З Днем Незалежності, Україно! — Finance.ua

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З Днем Незалежності, Україно!

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Друзі, сьогодні надважливе свято для нашої держави. Для кожного українця й українки. Тих, хто що хвилини ведуть боротьбу на «нулі». Тих, хто встає о 4 ранку, щоб довезти вас на роботу. Тих, хто донатить щодня кошти на ЗСУ. Тих, хто до останньої каплі крові б'ється зі скальпелем в руках за життя й здоров’я українців. Тих, хто тримає економічний фронт. Тих, хто вкладає знання в майбутні наші покоління. Це свято кожного з нас.
Так, сьогодні ми ведемо боротьбу з підступним та сильним ворогом за свою незалежність, наші життя та право на існування як нації.
Та вся наша історія — це велична лінія подій, що виткана з боротьби за свободу та незалежність. Покоління за поколінням наші предки відстоювали наше право бути вільними, керуючись гордістю і прекрасним прагненням бачити Україну міцною, щасливою та вільною. Маємо пам’ятати про це не лише сьогодні, а й кожного дня.
Водночас незалежність — це не лише свобода від зовнішніх впливів, а й здатність рости та розвиватись.
Нині ми дивимося на свої економічні перспективи з надією. Тож робімо все, що залежить від кожного, щоб прискорити нашу перемогу.
Слава Україні! Та з Днем Незалежності, брати й сестри!
Ваша редакція Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
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