З Днем Незалежності, Україно! — Finance.ua

З Днем Незалежності, Україно! Сьогодні 10:05

Друзі, сьогодні надважливе свято для нашої держави. Для кожного українця й українки. Тих, хто що хвилини ведуть боротьбу на «нулі». Тих, хто встає о 4 ранку, щоб довезти вас на роботу. Тих, хто донатить щодня кошти на ЗСУ. Тих, хто до останньої каплі крові б'ється зі скальпелем в руках за життя й здоров’я українців. Тих, хто тримає економічний фронт. Тих, хто вкладає знання в майбутні наші покоління. Це свято кожного з нас.

Так, сьогодні ми ведемо боротьбу з підступним та сильним ворогом за свою незалежність, наші життя та право на існування як нації.

Та вся наша історія — це велична лінія подій, що виткана з боротьби за свободу та незалежність. Покоління за поколінням наші предки відстоювали наше право бути вільними, керуючись гордістю і прекрасним прагненням бачити Україну міцною, щасливою та вільною. Маємо пам’ятати про це не лише сьогодні, а й кожного дня.

Водночас незалежність — це не лише свобода від зовнішніх впливів, а й здатність рости та розвиватись.

Нині ми дивимося на свої економічні перспективи з надією. Тож робімо все, що залежить від кожного, щоб прискорити нашу перемогу.

Слава Україні! Та з Днем Незалежності, брати й сестри!

Ваша редакція Finance.ua

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