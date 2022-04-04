З аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace: виручені гроші передадуть ВСУ — Finance.ua
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З аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace: виручені гроші передадуть ВСУ

Вчора 05:00Казна та Політика
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Фото: LamborghiniФото: Lamborghini
У Празі пройшов благодійний аукціон зі збору коштів на потреби ЗСУ та на допомогу українцям у Чехії. Одним з лотів на ньому став суперкар Lamborghini Murcielago LP640 2006 в лімітованій версії Versace Special Edition.
Про це повідомляє агентство Укрінформ.
За ексклюзивний Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition заплатили 9 млн крон (408 тис. доларів). Автомобіль рідкісний: всього випущено лише 20 таких купе — по 10 чорного та білого кольору.
Дізнатися Lamborghini Murcielago від Versace можна за логотипами модного будинку на боковинах та чорних дисках. Салон оздоблений ексклюзивною двоколірною шкірою Nappa і прикрашений візерунками Versace. Разом з авто покупець отримував набір фірмового багажу та дорогі туфлі (Versace, звичайно).
Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 640 л. с., 6-ступінчастою роботизованою КПП та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 340 км/год.
Окрім автомобіля, з аукціону продали картину «Українка» львівської художниці Олени Папки, дизайнерський годинник CZapek&Moser, а також тур вихідного дня на ферму під Харковом. Сумарно аукціон зібрав близько 1,7 млн доларів. 90% цієї суми піде на закупівлю необхідних ЗСУ товарів, а 10% — благодійній організації «Карітас», яка допомагає українським біженцям у Чехії.
Фото: ukrinform.ua Фото: ukrinform.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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