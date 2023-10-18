З 7,6 літровим двигуном на 1100 сил: Delage розпочав випуск гібридного гіперкара D12 — Finance.ua

З 7,6 літровим двигуном на 1100 сил: Delage розпочав випуск гібридного гіперкара D12 Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

З 7,6 літровим двигуном на 1100 сил: Delage розпочав випуск гібридного гіперкара D12

Компанія Delage розпочала виробництво гібридного гіперкара D12, та вже побудувала чотири екземпляри з 30 запланованих. Ефектний спортивний автомобіль вперше був представлений відновленим брендом Delage у 2020 році.

Зазначається, що новинка виготовляється на заводі в Маньї-Кур, Франція. Людина, яка стоїть за сучасним брендом Delage, Лоран Тапі, каже, що фірмі знадобиться чотири-п'ять років, щоб завершити виробництво гіперкара D12, і визнає, що для впізнаваності бренду потрібен час.

«Автомобіль привертає багато уваги, тому що більше нічого подібного немає. Бренд був бездіяльним протягом 70 років, тому він не стане успішним відразу», — сказав він.

Delage D12 оснащений 7,6-літровим атмосферним V12, який поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і доповнюється електродвигуном. Пропонуються два варіанти: стандартний GT із сумарною потужністю 1100 к.с. і полегшений Club з меншим електродвигуном, максимальна потужність якого становить 1010 к.с. «Клубна» версія важить на 89,8 кг менше, ніж GT.

В основі D12 лежить монокок з вуглецевого волокна, і, подібно до Czinger 21C і реактивного винищувача, водій сидить у центрі, а пасажир — прямо за ним. Це дозволило команді Delage розробити неймовірно тонку кабіну, що зробило автомобіль максимально аеродинамічно ефективним.

Залишається незрозумілим, чи зможе Delage продати всі 30 екземплярів D12, адже ціни на машину починаються з позначки в 2 мільйони доларів. Тапі також зазначив, що фірма вже планує свій другий серійний автомобіль. За його совами, варто очікувати швидкий GT, подібний до Bugatti Chiron.

Autogeek За матеріалами:

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