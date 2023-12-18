З 2024 року у США автовиробників зобов’яжуть впроваджувати технології проти п’яного водіння — Finance.ua

З 2024 року у США автовиробників зобов’яжуть впроваджувати технології проти п’яного водіння Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

З 2024 року у США автовиробників зобов’яжуть впроваджувати технології проти п’яного водіння

Національна Адміністрація Безпеки Дорожнього Руху США (NHTSA) оголосила про старт розробки технологій, які запобігатимуть водінню у стані сп’яніння.

Про це повідомляє The Guardian.

У 2021 році Конгрес доручив NHTSA запровадити технологію, щоб спробувати запобігти понад 10 тисячам смертей на дорогах щороку. Закон вимагає прийняття стандарту безпеки до листопада 2024 року, якщо розробка буде готова. NHTSA розпочала збір інформації та коментарів громадськості щодо того, як розробити, законодавчо вимагати та впровадити майбутню розробку.

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«Пропонуйте свої найкращі ідеї, свої дослідження — об'єднаймо зусилля, щоб якнайшвидше розробити наступну технологію запобігання водінню з порушеннями», — закликала заступниця міністра транспорту США Поллі Троттенберг.

В адміністрації вже узагальнили наявні дослідження і детально описали, які саме технологічні досягнення потрібні для розробки правил для «виявлення вмісту алкоголю в крові, виявлення порушень (моніторинг водія) або їх комбінацію».

Зараз на стадії розробки знаходяться:

датчики на основі дихання або дотику для виявлення алкоголю;

камери для моніторингу рухів очей, щоб спробувати визначити, чи перебуває водій у стані сп’яніння;

алкотестери, які не дозволять завести машину при наявності парів етанолу у диханні водія.

Перш ніж вимагати від автовиробників впровадити розробки, агентство має впевнитись, що технологія працює стабільно. NHTSA надасть компаніям щонайменше три роки від моменту затвердження правил для інсталяції технологій в нові автомобілі.

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«Ми намагаємося зрозуміти, чи зможемо ми це розробити, чи існує технологія, яка буде працювати щоразу. Прийняття технології громадськістю залежатиме від її точності», — зазначила виконувачка обов’язків адміністратора NHTSA Енн Карлсон.

Карлсон додала, що в США щодня здійснюється близько 1 мільярда поїздок на автомобілі. Якщо точність розробки буде 99,9%, то може статись близько мільйона хибних спрацьовувань датчиків. Теоретично розробки NHTSA можуть випадково заблокувати доступ до керма особі, яка намагається екстрено потрапити в лікарню, що неприпустимо.

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