З 12 жовтня Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «Банк Січ» — Finance.ua

З 12 жовтня Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати коштів вкладникам АТ «Банк Січ» Вчора 09:15 — Фондовий ринок

З 12 жовтня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) розпочинає відшкодування коштів вкладникам АТ" Банк Січ " за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення. Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це повідомляє ФГВФО.

Вкладникам АТ «Банк Січ» відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 09 серпня 2022 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 09 серпня 2022 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду , що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»).

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