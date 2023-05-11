З 11 травня в Україні вносяться зміни до нормативів формування банками обов’язкових резервів — Finance.ua
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З 11 травня в Україні вносяться зміни до нормативів формування банками обов’язкових резервів

Казна та Політика
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Відсьогодні нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців прирівнюються до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках. Про це повідомляє Нацбанк України.
Зазначається, що норматив ОР за строковими коштами і депозитами фізичних осіб із початковим строком погашення до 92 календарних днів (включно) за коштами у національній валюті становитиме 20%, а за коштами в іноземній валюті - 30%.
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Водночас, норматив ОР за депозитами населення зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в національній валюті становитиме 0%, а в іноземній — 10%.
За аналогією до вимог щодо коштів фізичних осіб на поточних рахунках механізм покриття бенчмарк-ОВДП не розповсюджуватиметься на ту частину ОР, сформовану за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців, що відповідає 10% від обсягу резервної бази.
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У Нацбанку вважають, що такий крок призведе до посилення ринкових стимулів для залучення банками строкових депозитів населення у гривні.
«Це, зокрема, сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд грн», — пояснили в НБУ.
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У НБУ додали, що завдяки збереженню облікової ставки на рівні 25% та додатковим заходам зростання ставок за новими строковими депозитами населення в гривні прискорилося. Так, у лютому 2023 року вони були вищими на 7,7 в. п. порівняно з червнем 2022 року (коли облікову ставку було підвищено до 25%).

Що таке обов’язкові резерви

Це один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування) та враховує частку обов’язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк-ОВДП.
Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
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За матеріалами:
УНН
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