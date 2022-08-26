З 1 вересня змінять організацію руху транспорту на кордоні з Польщею — Finance.ua

З 1 вересня змінять організацію руху транспорту на кордоні з Польщею Вчора 17:23 — Особисті фінанси

З 1 вересня відбудуться зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею. Так, на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону запроваджується пілотний режим організації руху транспорту.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Пілотний проєкт по зміні в організації руху транспорту триватиме у період з 1 вересня по 30 листопада 2022 року на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону і полягатиме в обмеженні руху транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн у пунктах пропуску:

«Рава-Руська — Хребенне»;

«Краківець — Корчова»;

«Шегині — Медика»;

«Ягодин — Дорогуск».

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«Пілотний проєкт, націлений на мінімізацію черг із транспортних засобів, передбачає тимчасову зміну категорій пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону (4 пункти пропуску — до 7,5 т і 4 пункти пропуску — понад 7,5 т)», — сказано в повідомленні.

Рух транспортних засобів повною масою до 7,5 тонн повинен скеровуватись на менші пункти пропуску:

«Устилуг-Зосин»;

«Грушів-Будомеж»;

«Смільниця-Кросценко»;

«Угринів-Долгобичув».

За результатами пілотного проекту буде прийняте рішення щодо необхідності впровадження такого порядку організації руху транспортних засобів на українсько-польському кордоні на постійній основі.

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