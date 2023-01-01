З 1 січня набирає чинності закон про податки для обмінників валют — Finance.ua
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З 1 січня набирає чинності закон про податки для обмінників валют

Казна та Політика
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З 1 січня набирає чинності закон про податки для обмінників валют
З 1 січня набирає чинності закон про податки для обмінників валют
З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.
Про це пише Державна податкова служба України.
У 2023 році набирають чинності норми сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (Закон України від 3 листопада 2022 року № 2720-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі»).
З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, у розмірі: трьох МЗП за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч; однієї МЗП, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.
Протягом 2023 року платники податку сплачуватимуть такі авансові внески з урахуванням таких особливостей:
  • з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року ­— із застосуванням коефіцієнта 0,33;
  • з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року — із застосуванням коефіцієнта 0,66.
Сплачена протягом звітного (податкового) року сума авансових внесків зменшуватиме податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного (податкового) року у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

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За матеріалами:
УНН
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