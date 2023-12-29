З 1 січня для держслужбовців запровадять нову систему оплати праці і скоротять кількість вакансій на 20 тисяч — Finance.ua
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З 1 січня для держслужбовців запровадять нову систему оплати праці і скоротять кількість вакансій на 20 тисяч

Казна та Політика
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З 1 січня для держслужбовців запровадять нову систему оплати праці і скоротять кількість вакансій на 20 тисяч
З 1 січня для держслужбовців запровадять нову систему оплати праці і скоротять кількість вакансій на 20 тисяч
В Україні з 1 січня скоротять кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч та запровадять нову систему оплати праці.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд під час засідання 29 грудня затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів.
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«Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії», — відзначив очільник уряду.
Нова система, за словами прем'єр-міністра, охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).
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Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.
Як зауважив Шмигаль, нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України оприлюднив статистику по офіційних зарплатах за 6 місяців 2023 року. Згідно з цими даними, найбільша кількість офіційних працівників отримує зарплати від 6,7 до 20,1 тис. грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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