З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників — Finance.ua

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З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників

Світ
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З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників
З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників
Китай запроваджує обмеження на експорт цивільних безпілотників далекого радіусу дії через війну росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.
Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.
«Китайський лідер Сі Цзіньпін дружить з москвою, але заявляє, що дотримується нейтралітету в 18-місячній війні. Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки й, можливо, атак», — пише видання.
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Експортний контроль набуває чинності у вівторок, 1 серпня. Його мета — запобігти використанню безпілотників у «немирних цілях», йдеться в заяві Міністерства торгівлі.
Обмеження стосуватимуться БПЛА, що можуть триматися в повітрі понад 30 хвилин, скидати з себе вантаж, і які важать понад 7 кг.
У Мінторгівлі заявили, що експорт частково буде дозволений, але не уточнили, які обмеження будуть застосовуватися.
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«Дедалі більше зростає ризик того, що деякі високоякісні та високоефективні цивільні безпілотники можуть переоснастити для військових потреб», — пояснили у відомстві.
У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні «деякі китайські компанії з виробництва безпілотників добровільно призупинили свої операції в зонах конфліктів».
У відомстві також заявили, що завжди виступали проти застосування цивільних БПЛА у військових цілях, і звинуватили США і західні ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про експорт Китаєм безпілотників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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