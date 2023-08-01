З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників — Finance.ua

З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників
Китай запроваджує обмеження на експорт цивільних безпілотників далекого радіусу дії через війну росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.
Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.
«Китайський лідер Сі Цзіньпін дружить з москвою, але заявляє, що дотримується нейтралітету в 18-місячній війні. Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки й, можливо, атак», — пише видання.
Експортний контроль набуває чинності у вівторок, 1 серпня. Його мета — запобігти використанню безпілотників у «немирних цілях», йдеться в заяві Міністерства торгівлі.
Обмеження стосуватимуться БПЛА, що можуть триматися в повітрі понад 30 хвилин, скидати з себе вантаж, і які важать понад 7 кг.
У Мінторгівлі заявили, що експорт частково буде дозволений, але не уточнили, які обмеження будуть застосовуватися.
«Дедалі більше зростає ризик того, що деякі високоякісні та високоефективні цивільні безпілотники можуть переоснастити для військових потреб», — пояснили у відомстві.
У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні «деякі китайські компанії з виробництва безпілотників добровільно призупинили свої операції в зонах конфліктів».
У відомстві також заявили, що завжди виступали проти застосування цивільних БПЛА у військових цілях, і звинуватили США і західні ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про експорт Китаєм безпілотників.
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