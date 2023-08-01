З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників — Finance.ua

З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників Сьогодні 22:44 — Світ

З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників

Китай запроваджує обмеження на експорт цивільних безпілотників далекого радіусу дії через війну росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.

Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.

«Китайський лідер Сі Цзіньпін дружить з москвою, але заявляє, що дотримується нейтралітету в 18-місячній війні. Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки й, можливо, атак», — пише видання.

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Експортний контроль набуває чинності у вівторок, 1 серпня. Його мета — запобігти використанню безпілотників у «немирних цілях», йдеться в заяві Міністерства торгівлі.

Обмеження стосуватимуться БПЛА, що можуть триматися в повітрі понад 30 хвилин, скидати з себе вантаж, і які важать понад 7 кг.

У Мінторгівлі заявили, що експорт частково буде дозволений, але не уточнили, які обмеження будуть застосовуватися.

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«Дедалі більше зростає ризик того, що деякі високоякісні та високоефективні цивільні безпілотники можуть переоснастити для військових потреб», — пояснили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні «деякі китайські компанії з виробництва безпілотників добровільно призупинили свої операції в зонах конфліктів».

У відомстві також заявили, що завжди виступали проти застосування цивільних БПЛА у військових цілях, і звинуватили США і західні ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про експорт Китаєм безпілотників.

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Економічна Правда За матеріалами:

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