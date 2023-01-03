Юристи дали поради, як домогтися перерахунку у платіжках за комуналку в Україні — Finance.ua

Юристи дали поради, як домогтися перерахунку у платіжках за комуналку в Україні Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Українське законодавство забезпечує повне право на звільнення від оплати комунальних послуг, якщо їх не надаються. Також українці можуть вимагати перерахунку розміру тарифів за ці послуги.

Про це розповіла позаштатна юристка Вікторія Гусакова у коментарі «На пенсії»

Вона наголосила, що це право закріплено в Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Крім цього, право на перерахунок пенсій передбачено Типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, які затверджені постановою Кабміну № 630 від 21.07.2005 р.

Тобто споживачі можуть написати заяву на перерахунок нарахованих сум за споживання комунальних послуг, якщо вони не надаються або ж не у повному обсязі.

«Якщо ви вважаєте, що ваше право, як споживача порушується, ви можете звернутися до суду за місцем вашого проживання», — пояснила юристка.

Крім цього, громадянин має право не оплачувати судовий збір. Про це також повідомила Гусакова з посиланням на Закон України «Про захист прав споживачів».

Українці також скаржаться, що голова правління ЖБК може не прийняти заяву від споживача. Проте це порушує статтю 7 Закону України «Про звернення громадян».

Згідно з нею, звернення, які оформлені належним чином та їх подали в установленому порядку, мають обов’язково бути розглянуті та прийняті. Звернення можуть бути усні та письмові. Глава правління ЖБК зобов’язаний розглянути звернення, вивчити питання та врегулювати проблему.

За словами юристки, також можна звернутися до відділу житлово-комунального господарства міської ради з вашим питанням. Там безпосередньо до вас мають назначити спеціалістів, які прийдуть до вас для обстеження централізованої системи опалення. Після огляду вони складують акт і допоможуть визначитися з нарахуваннями за опалення квартири.

Нагадаємо, що українці, які не мають лічильників на всі комунальні послуги або ж отримують комунальні послуги низької якості, мають право на перерахунок сум у платіжках. Ідеться про гарячу та холодну воду та опалення.

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