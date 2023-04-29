Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла

Нерухомість
30
Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла
Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла
Якщо майно пошкоджене або зруйноване, при першій можливості необхідно вжити заходів із самостійної фіксації відповідних фактів. Куди звертатися та які потрібні документи — пояснює юрист тг-каналу «Ти ж юрист».
Читайте також
Самостійно можна сфотографувати, зробити відео, та коментувати у процесі характер порушень та усю відому інформацію про факт пошкодження, а далі слід зафіксувати усі руйнування на фото. Можна скласти письмовий акт, а також зберегти публікації у ЗМІ.
Крім цього, одним зі способів фіксації факту пошкодження майна та оцінки завданих збитків є звернення до експертів та приватних компаній з метою здійснення ними обстежень та експертиз відповідного майна.
Місце для вашої реклами
Далі треба звернутись до управління соцзахисту населення виконавчого органу міськради, або до уповноваженої особи виконавчого органу міськради, або до центру надання адмінпослуг. Також можна подати заявку через мобільний додаток «Дія».
Читайте також
Необхідно подати такі документи: заявку на відшкодування відповідних втрат зокрема через єдиний державний веб-портал електронних послуг, або подати від органів місцевого самоврядування документальне підтвердження факту пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.
В результаті вам буде нараховано щомісячна допомога на проживання відповідно до постанови кабінету міністрів від 22 03.2022 № 332. Вона становить 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю, але, крім того, наразі до 2000 грн додали ще 1200 грн допомоги від Червоного Хреста.
Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла
За матеріалами:
znaj.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.