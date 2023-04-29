Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла — Finance.ua

Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла Сьогодні 20:11 — Нерухомість

Юрист порадив, як отримати державну допомогу в разі знищення житла

Якщо майно пошкоджене або зруйноване, при першій можливості необхідно вжити заходів із самостійної фіксації відповідних фактів. Куди звертатися та які потрібні документи — пояснює юрист тг-каналу «Ти ж юрист».

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Самостійно можна сфотографувати, зробити відео, та коментувати у процесі характер порушень та усю відому інформацію про факт пошкодження, а далі слід зафіксувати усі руйнування на фото. Можна скласти письмовий акт, а також зберегти публікації у ЗМІ.

Крім цього, одним зі способів фіксації факту пошкодження майна та оцінки завданих збитків є звернення до експертів та приватних компаній з метою здійснення ними обстежень та експертиз відповідного майна.

Далі треба звернутись до управління соцзахисту населення виконавчого органу міськради, або до уповноваженої особи виконавчого органу міськради, або до центру надання адмінпослуг. Також можна подати заявку через мобільний додаток «Дія».

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Необхідно подати такі документи: заявку на відшкодування відповідних втрат зокрема через єдиний державний веб-портал електронних послуг, або подати від органів місцевого самоврядування документальне підтвердження факту пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.

В результаті вам буде нараховано щомісячна допомога на проживання відповідно до постанови кабінету міністрів від 22 03.2022 № 332. Вона становить 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю, але, крім того, наразі до 2000 грн додали ще 1200 грн допомоги від Червоного Хреста.

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