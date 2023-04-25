Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі

Особисті фінанси
23
Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі
Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі
Верховна Рада розглядає законопроєкт № 7574-д. Він може зобов’язати юросіб та ФОПів до використання е-кабінетів в Єдиній судовій системі.
Прийняти законопроєкт рекомендує Комітет з питань правової політики, пише портал «Дебет-Кредит». Раніше законопроєкт вже рекомендували прийняти у другому читанні, але після зауважень юридичного управління Комітету до тексту внесли кілька змін.
Читайте також
Однією з найважливіших поправок є дозвіл не використовувати електронний кабінет в ЄСІТС через релігійні переконання та не мати через це юридичних наслідків.
Як зазначив нардеп Роман Бабій, деяким вірянам віра може не дозволяти отримати електронний цифровий підпис (та ідентифікаційний код). Однак про це треба буде повідомляти суд заявою на початку судового процесу.
Розгляд законопроєкту очікується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради України.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.