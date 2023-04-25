Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі — Finance.ua

Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Юросіб та ФОПів можуть зобов'язати реєструватись у Єдиній судовій системі

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 7574-д . Він може зобов’язати юросіб та ФОПів до використання е-кабінетів в Єдиній судовій системі.

Прийняти законопроєкт рекомендує Комітет з питань правової політики, пише портал «Дебет-Кредит». Раніше законопроєкт вже рекомендували прийняти у другому читанні, але після зауважень юридичного управління Комітету до тексту внесли кілька змін.

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Однією з найважливіших поправок є дозвіл не використовувати електронний кабінет в ЄСІТС через релігійні переконання та не мати через це юридичних наслідків.

Як зазначив нардеп Роман Бабій, деяким вірянам віра може не дозволяти отримати електронний цифровий підпис (та ідентифікаційний код). Однак про це треба буде повідомляти суд заявою на початку судового процесу.

Розгляд законопроєкту очікується на наступному пленарному засіданні Верховної Ради України.

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