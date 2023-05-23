ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року — Finance.ua
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ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

Казна та Політика
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ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
«Виконавча рада ЮНЕСКО підтримала рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні. 27 голосів — «за», два — «проти», — цитує пресслужба Міністерства закордонних справ України слова Джапарової.
У пресслужбі відомства зазначили, що очікується, що загальна сума подальшої допомоги становитиме $120 млн США і буде мобілізована до кінця 2024 року.
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Як зазначається, у понеділок під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі (Франція) було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання «Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні».
У МЗС нагадали, що розробка та затвердження рішення цієї Програми відбулися в березні 2022 року на прохання держав-членів ЮНЕСКО як реакція організації на війну, що розв’язала рф проти України.
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«За результатами доповіді країни-члени, подолавши опір рф, з істотною перевагою голосів 27 голосів «за» і 2 — «проти» затвердили проєкт рішення щодо подальшого надання допомоги Україні - «Report on UNESCO’s actions and emergency assistance programme for Ukraine», — ідеться в повідомленні.
У доповіді гендиректор ЮНЕСКО зазначила статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюють у $15,2 млрд США; пошкодження — $2,6 млрд США; потреби на відновлення — $6,9 млрд США.
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Також до статистики входять ушкодження, завдані сектору освіти, які сягають $4,4 млрд США; загальні витрати, необхідні на відновлення галузі - $7,8 млрд США.
У МЗС наголосили, що незважаючи на те, що ЮНЕСКО вже мобілізувало значні ресурси для допомоги Україні - у грошовій та натуральній формі на суму $30,5 млн США, потреби на відновлення та реконструкцію залишаються більшими за вже отриману підтримку.
Крім того, у доповіді наводиться інформація про фіксування на супутникових знімках активності на території та в буферній зоні об'єкта Світової спадщини Стародавнього міста Херсонес Таврійський та його хори. Зокрема, будівництво тимчасових споруд і порушення ґрунту.
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Також супутникові знімки зафіксували активність на двох об'єктах із попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих у Криму, комплексі пам’яток Судацької фортеці та Бахчисарайського палацу кримських ханів.
«ЮНЕСКО й надалі активно продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на мобілізацію міжнародного співтовариства, налагодження нових партнерств і накопичення додаткових ресурсів для підтримки України», — наголосили у пресслужбі МЗС.
Також повідомляється, що ЮНЕСКО продовжуватиме моніторинг ситуації в Україні в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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