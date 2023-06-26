YouTube запроваджує вимоги до фан-каналів — Finance.ua

YouTube запроваджує вимоги до фан-каналів 26.06.2023, 01:37 — Фондовий ринок

YouTube запроваджує вимогу до користувачів, які ведуть облікові записи шанувальників, «робити очевидним» у назві свого каналу або в його описі те, що вони насправді офіційно не представляють ту чи іншу компанію або виконавця, довкола діяльності яких працює їхній канал. Про це повідомило видання The Verge , пише ms.detector.mediа.

Зазначено, що оновлення цієї політики YouTube набуде чинності 21 серпня, й канали, автори яких її не дотримуються, можуть видалити.

«Контент, призначений для видавання себе за іншу особу або канал, заборонено розміщувати на YouTube, — заявив речник YouTube Айві Чой. — Починаючи з сьогоднішнього дня, щоб ще більше захистити авторів від видавання себе за іншу особу та допомогти глядачам краще ідентифікувати контент із каналів шанувальників, ми вимагаємо, щоб канали фанатів чітко вказували це в назві чи дескрипторі свого каналу».

У нових правилах YouTube зазначено , що будь-які канали, в описі яких стверджується, що це облікові записи шанувальників, проте в кінцевому підсумку «видають себе за канал іншого користувача та повторно завантажують вміст», не будуть дозволені.

Компанія додала, що оновлення захищає «оригінальних творців від контенту та каналів, які видають себе за них».

Нагадаємо, YouTube суттєво знизив вимоги для участі в програмі монетизації. За новими правилами, для участі у програмі власникам авторських каналів необхідно всього 500 підписників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.