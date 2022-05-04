YouTube закриє свою програму Go — Finance.ua

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YouTube закриє свою програму Go

Вчора 23:37Технології&Авто
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YouTube закриє свою програму GoYouTube закриє свою програму Go
Команда YouTube заявила, що відмовляється від полегшеної версії Go через незатребуваність.
Про це повідомив engadget.
YouTube запустив програму Go у 2016 році для користувачів з нестабільним зв’язком та технічними слабкими гаджетами. Go був альтернативою основному додатку YouTube.
Але з того часу YouTube вніс ряд покращень продуктивності в основну програму. В результаті вона стала ефективніше працювати на пристроях початкового рівня та з повільними мережами. Тепер користувачам Go рекомендують завантажити основну програму, яка, на відміну від полегшеної версії, дозволяє людям коментувати, публікувати, створювати контент та використовувати темну тему.
Спочатку YouTube Go був доступний в Індії та Індонезії, а потім у 2017 році вийшов зі стадії бета-тестування та став широко доступним. У 2018 році YouTube зробив його доступним більш ніж у 130 країнах.
За матеріалами: Діло
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