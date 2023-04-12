Єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів — Finance.ua

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Єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів

Світ
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Єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів
Єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів
Єврозона в лютому 2023 року зафіксувала зниження роздрібних продажів на 0,8% щодо попереднього місяця.
Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat).
У річному вираженні роздрібні продажі в єврозоні в лютому впали на 3%.
Продажі продуктів харчування, напоїв та тютюнової продукції у валютному блоці в лютому скоротилися на 0,6%, реалізація непродовольчих товарів знизилася на 0,7%, продажі автомобільного палива впали на 1,8%.
Серед усіх країн ЄС найбільш різке падіння роздрібних продажів було зафіксовано в Словенії (на 10,5%), а найзначніше зростання — на Кіпрі (1,6%).
За матеріалами:
УНІАН
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