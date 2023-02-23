Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу — Finance.ua

Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу
Європейський Союз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу.
Про це повідомляє Міненерго України з посиланням на дослідження Ember Climate.
Зазначається, що з моменту відмови від російських енергоносіїв Євросоюз розширив виробництва електроенергії з відновлюваних джерел — з березня 2022 року до кінця січня 2023 року в ЄС виробили на 10% більше вітрової та сонячної електроенергії, ніж за аналогічний період 2021–2022 років.
Крім того, з відновлювальних джерел вдалося отримати майже чверть, а саме 23% від усієї електроенергії в Євросоюзі — це найвищий показник за всі роки переходу на «зелену» енергетику.
Нагадаємо, попри санкції та вихід із країни закордонних нафтових компаній, росія «змогла зберегти більшість нафтосервісних компетенцій, активів і технологій», кажуть експерти.
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