Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу — Finance.ua
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Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу

Енергетика
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Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу
Євросоюз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу
Європейський Союз заощадив 12 млрд євро після відмови від російського газу.
Про це повідомляє Міненерго України з посиланням на дослідження Ember Climate.
Зазначається, що з моменту відмови від російських енергоносіїв Євросоюз розширив виробництва електроенергії з відновлюваних джерел — з березня 2022 року до кінця січня 2023 року в ЄС виробили на 10% більше вітрової та сонячної електроенергії, ніж за аналогічний період 2021–2022 років.
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Крім того, з відновлювальних джерел вдалося отримати майже чверть, а саме 23% від усієї електроенергії в Євросоюзі — це найвищий показник за всі роки переходу на «зелену» енергетику.
Нагадаємо, попри санкції та вихід із країни закордонних нафтових компаній, росія «змогла зберегти більшість нафтосервісних компетенцій, активів і технологій», кажуть експерти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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