Євросоюз розширив список санкцій проти росії — Finance.ua

Євросоюз розширив список санкцій проти росії Вчора 16:11 — Фондовий ринок

Євросоюз розширив список санкцій проти росії

Влада Євросоюзу розширила список персональних санкцій проти громадян рф через повномасштабну війну проти України.

Відповідне рішення від 1 вересня опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

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«Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України... Враховуючи серйозність ситуації, Рада ЄС вважає, що три особи, відповідальні за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, мають бути додані до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, до списку санкцій потрапили:

депутати Держдуми рф Алла Полякова та Антон Ткачов;

член Ради Федерації рф, російський сенатор та підприємець Валерій Пономарьов.

Персональні санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів.

Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, до списку санкцій Євросоюзу входять уже близько 100 організацій та понад тисяча осіб, серед яких політики, пропагандисти (так звані представники ЗМІ), керівники великих компаній.

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