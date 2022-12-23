Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування — Finance.ua
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Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування

Світ
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Європейський союз призупинить більшу частину фінансування для Угорщини. Адже Будапешт не виконує умови, які б забезпечили незалежність судової системи, академічними свободами та системою надання притулку.
Про це повідомляє видання Reuters.
Наголошується, що Єврокомісія досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування. Втім, основна частина — 22 млрд євро, поки не може бути виплачена. Оскільки уряд Віктора Орбана не виконає низку умов щодо верховенства права, що, зокрема пов’язане із судовою системою та боротьбою з корупцією на високих рівнях.
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У Брюсселі також зауважують, що деякі виплати будуть припинені через закон щодо дискримінації людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
До слова, 22 млрд євро — кошти, які призначені для програм, що стосуються освіти для знедолених дітей, модернізації залізничного транспорту, доступу до широкосмугового зв’язку та допомоги регіонам, які постраждали від закриття вугільних електростанцій.
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Тим часом видання Financial Times пише, що вже тривалий час бореться з Брюсселем через власні проблеми з верховенством права. Така репутація Угорщини загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
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