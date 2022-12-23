Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування — Finance.ua

Євросоюз позбавить Угорщину частини фінансування Сьогодні 15:45 — Світ

Європейський союз призупинить більшу частину фінансування для Угорщини. Адже Будапешт не виконує умови, які б забезпечили незалежність судової системи, академічними свободами та системою надання притулку.

Про це повідомляє видання Reuters.

Наголошується, що Єврокомісія досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування. Втім, основна частина — 22 млрд євро, поки не може бути виплачена. Оскільки уряд Віктора Орбана не виконає низку умов щодо верховенства права, що, зокрема пов’язане із судовою системою та боротьбою з корупцією на високих рівнях.

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У Брюсселі також зауважують, що деякі виплати будуть припинені через закон щодо дискримінації людей на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

До слова, 22 млрд євро — кошти, які призначені для програм, що стосуються освіти для знедолених дітей, модернізації залізничного транспорту, доступу до широкосмугового зв’язку та допомоги регіонам, які постраждали від закриття вугільних електростанцій.

Тим часом видання Financial Times пише, що вже тривалий час бореться з Брюсселем через власні проблеми з верховенством права. Така репутація Угорщини загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

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