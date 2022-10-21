Євросоюз підтримав кібербезпеку в Україні на суму понад 10 мільйонів євро — Finance.ua

Євросоюз підтримав кібербезпеку в Україні на суму понад 10 мільйонів євро Вчора 10:15

З початку повномасштабної російської агресії Європейський Союз підтримав кібербезпеку в Україні із загальним бюджетом — 10,778 млн євро, виконавцем проекту є Естонська Академія електронного врядування (еGA).

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

«Ми є свідками того, що кіберпростір також є місцем битви. Європейський Союз підтримує Україну в убезпеченні її кіберпростору, який має значний вплив на стабільність країни та життя її громадян. Цифрові послуги та надання дистанційних послуг є наразі життєво важливими», — зазначив голова представництва Матті Маасікас.

Зазначається, що ЄС підтримує платформу безпечного обміну даними «Трембіта» та управління державними реєстрами, зокрема виявлення та нейтралізацію можливих кіберзагроз. Крім того, надається підтримка захисту критичної інфраструктури та державних даних, включаючи заміну знищеного обладнання. А також ЄС надає засоби захисту, які дозволяють оперативному персоналу підтримувати та зберігати критичну державну інфраструктуру.

Тривалість проекту «Підтримка ЄС для посилення кібербезпеки в Україні» — з березня 2022 року по лютий 2023 року.

Війна в Україні та кібербезпека:

За перші 4 місяці 2022 року кількість загроз для викрадення інформації зросла на 12%. При цьому найбільше зростання було у підкатегоріях шпигунського та шкідливого банківського програмного забезпечення. Зокрема кількість шпигунських програм у цей період зросла на близько 18%.

6 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки професіоналізму українських ІТ-фахівців і допомозі іноземних партнерів, зокрема таких компаній, як Amazon, українські веб-ресурси та бази даних були захищені від потужних атак, які здійснювалися з території рф та білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення.

Платформа хмарних обчислень Amazon Web Services допомогла українським міністерствам та приватним компаніям перенести понад 10 петабайт (10 млн гігабайт) даних на безпечні сервери після вторгнення росії в Україну.

УНІАН За матеріалами:

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